BBC o Vučiću: Jedan čovek dominira na izborima u Srbiji – a nije se ni kandidovao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić možda se ne kandiduje na nedeljnim parlamentarnim izborima, ali njegov imidž i ime su glavni centar kampanje njegove stranke, piše BBC.

Njegova tobože proevropska, ali ideološki neuhvatljiva Srpska napredna stranka (SNS) uživala je niz pobeda otkako je prvi put stupila na dužnost 2012. godine, navodi britanski servis. Iako više nije zvanično lider stranke, predsednik Vučić je u poslednjoj deceniji bio dominantna ličnost u srpskoj politici. I izborna kampanja to odražava. „Sve “opozicione stranke”, jedini program koji imaju da ponude je: “Aleksandar Vučić je loš, on je tiranin, on je autokrata”,