Putin: Rusija ide napred uprkos sankcijama, za mir u Ukrajini 'denacifikacija' i 'demilitarizacija'

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da su za mir potrebni "denacifikacija" i "demilitarizacija" Ukrajine, dodajući da se njegovi ciljevi "ne menjaju" posle skoro dve godine rata. "Podsećam vas o čemu smo razgovarali: o denacifikaciji i demilitarizaciji Ukrajine, njenom neutralnom statusu", izjavio je Putin na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi. On je dodao da će se o rešenju ili pregovarati ili će se dobiti silom. Prema njegovim rečima, Ruska vojska "poboljšava" svoje pozicije na skoro celoj liniji fronta u Ukrajini. "Praktično duž cele dužine linije fronta, naše oružane snage popravljaju svoje pozicije. Skoro sve su u aktivnoj fazi", rekao je ruski predsednik.

Putin je izjavio da ruska vojska ima 617.000 vojnika raspoređenih u Ukrajini. To je prvi put da je saopštena tačna procena ruskih snaga trenutno angažovanih u napadu na Ukrajinu. "U zoni neprijateljstava nalazi se 617.000 ljudi", rekao je Putin na konferenciji za štampu. On međutim nije govorio o gubicima. SAD procenjuju da je u ratu u Ukrajini 315.000 povređenih ili ubijenih ruskih vojnika.

Putin je rekao da nova vojna mobilizacija u Rusiji nije planirana od jeseni 2022. "Danas to nije potrebno", ocenio je Putin, ističući da je ove godine dobrovoljno prijavljeno 486.000 vojnika. Putin je rekao da Rusija "ide napred" uprkos ekonomskim sankcijama, sukobu u Ukrajini i konfrontaciji sa Zapadom. Na pitanje da li privreda Rusije odoleva sankcijama, Putin je rekao da zemlja ima "dovoljnu marginu sigurnosti zahvaljujući snažnoj konsolidaciji ruskog društva", "stabilnosti finansijskog i ekonomskog sistema zemlje" i "povećanje vojnih sposobnosti" Moskve. "Ova margina je dovoljna ne samo da osećate samopouzdanje, već i da idete napred", rekao je ruski predsednik, koji je nedavno najavio nameru da se kandiduje za novi mandat u martu 2024. godine. On je ipak rekao i da je inflacija u Rusiji i dalje visoka, što je razlog za zabrinutost stanovništva, i obećao da će Centralna banka preduzeti odgovarajuće mere da je obuzda. Ruski predsednik je rekao da očekuje rast BDP-a od 3,5 odsto ove godine, navodeći da to znači da postignut "veliki korak napred".

(Beta, 12.14.2023)