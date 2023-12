Vučić obilazi radove na Severnoj obilaznici oko Kragujevca: Ovo rešava 80 odsto problema grada (video)

- Ovo rešava 80 odsto problema Kragujevca. Ne znam šta može za Kragujevac više infrastrukturno da se uradi - kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obilaska radove na izgradnji Severne obilaznice oko Kragujevca.

- Ovo će biti velika stvar za Kragujevac, a i za Milanovac. Obilaznica je dugačka 22 kilometra, ona će dati šansu Kragujevcu da uredi centar grada. Sada morate da idete preko centra grada, to je nemoguće, toliko se zadržite. A vama uopšte nije bitno da odete u centar. To rešava pitanje zagađenosti, infrastrukture - priča Vučić. Vučić će nakon toga otići na predizborni skup SNS-a koji počinje u 16 sati u Kragujevcu. - Važno da Stelantis u junu počne, to nam je