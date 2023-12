Vučić o dojavama o bombama: Uhvaćena mreža onih koji ih šalju, biće uhapšeno više osoba

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izrazio očekivanje da će sutra, zbog slanja dojava o bombama, biti uhapšeno više osoba u zemlji i inostranstvu.

On je za Televiziju Prva kazao da su nadležni u Srbiji, u saradnji s evropskim partnerim „uhvatili mrežu“ onih koji su slali dojave o bombama. „Sutra će, mislim, ili prekosutra to biti objavljeno…biće hapšenja u zemljama Evrope a i više lica u Srbiji“, rekao je Vučić. Napomenu je da se tu radi o „psihološkom ratu protiv države“, te da je to način da se unese nemir među građane. Škole i drugi javni objekti u Srbiji već duže vreme dobijaju dojave o postavljenim