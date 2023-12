Oblačno sa kišom uz pad temperature. Na planinama sneg. Pre podne i tokom dana, na severu prestanak padavina. Tokom noći padavine prestaju i u ostalim delovima zemlje. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 9, najviša dnevna do 11 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, povremeno kiša i temperatura do 10 stepeni.