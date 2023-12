"Sve je spremno za izbore": Rekordan broj posmatrača i biračkih mesta u inostranstvu, glasaće se u 35 država

Od ponoći je počela predizborna tišina, a predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević objasnio je da je do nedelje u 20 časova zabranjeno da se na javnim skupovima i u medijima objavljuju procene rezultata izbora i predstavljanje kandidata i njihovih programa.

Napomenuo je da se to ne odnosi na društvene mreže, dok se na portalima koji su registrovani kao mediji, mora poštovati predizborna tišina. U nedelju će biti otvorena 8.273 biračka mesta, od čega 81 u inostranstvu, što je rekordan broj. Dodao je da će izbore 2023 posmatrati 5.587 domaćih i stranih posmatrača, što je takođe najveći broj do sada. Dimitrijević je naveo da je sve spremno za izborni dan. - Članovi biračkih odbora imaju rok do danas, dakle do 15.