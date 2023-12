Vučić: Šapić ima najbolji program

Aleksandar Šapić je imao najbolji program za Beograd, potpuno fokusiran, a meni lično je impresija to što su ljudi bili sve zadovoljniji kako je proticala kampanja, mi nismo ulazili u blato, već samo pričali šta ćemo da uradimo, izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je za TV Pink rekao da su ljudi srećni i zadovoljni i da su spremni da se bore. Vučić je istakao da je veoma teško dobro predstaviti program na način na koji je to učinio Šapić. On je ocenio da su žene stub države i porodice i da čuvaju Srbiju, jer su odgovornije i ozbiljnije. Ne mogu da kažem da su srećne što imaju nas muškarce i verujem da su srećne kada imaju stabilnost i sigurnost, kad njihova deca imaju budućnost, kazao je Vučić. Dodao je da je zadovoljan,