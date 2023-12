Jokić ispisao novu stranicu NBA istorije (video)

Naš as prvi igrač u NBA koji je sedam sezona u nizu imao deset ili više tripl dablova

Nikola Jokić je ponovo ispisao novu stranicu istorije. Postao je prvi igrač u NBA kome je sedam sezona za redom pošlo za rukom da imaju deset ili više tripl-dablova. A do svog desetog ovosezonskog, 114. u karijeri, došao je za samo 26 minuta na parketu. Rezultat mu je omogućio da poslednju četvrtinu presedi na klupi i odmara. A historic night for Nikola Jokic in the Nuggets W ???? 26 PTS \ 15 REB \ 10 AST He's the first player in NBA history to record 10 or more