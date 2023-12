Tri godine strepnje i nade za mariju Šerifović: Evo kako je tekla priča od neuspešnih vantelesnih oplodnji do dolaska bebe Maria

Marija Šerifović je dobila bebu uz pomoć surogat majke, juče je ekskluzivno objavio "Blic". Pop zvezda je godinama sanjala o tome da u naručju drži svoje dete i to se konačno ostvarilo.

Put od želje da dobije dete do 2. decembra, kada je prvi put uzela svoju bebu u naručje, bio je izuzetno dug i komplikovan. Marija Šerifović je u intervjuu za "Blic" prvi put otkrila da je nekoliko puta pokušala da iznese trudnoću, ali bezuspešno. - Velika želja da imam dete me je vodila kroz taj vrlo kompleksan i zahtevan proces. Iako sam u više navrata pokušavala sama da iznesem trudnoću, zbog poteškoća kroz koje sam prolazila, nisam to uspela. Tako da se surogat