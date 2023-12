Jesen u Srbiji najtoplija u poslednje 72 godine, u Beogradu u poslednjih 136

Jesen 2023. je najtoplija u Srbiji od 1951. godine, a rekordan broj letnjih dana zabeležen je na čak 17 glavnih meteoroloških stanica pokazuje novi sezonski izveštaj Republičkoh hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Merenja pokazuju da i beogradska jesen nikada nije bila toplija od ove, od kad postoje merenja, a to je u poslednjih 136 godine. Srednja temperatura vazduha tokom jeseni bila je u intervalu od 12,5 stepeni Celzijusovih u Požegi do 16, 4 koliko je bilo u Beogradu, a u planinskim predelima od 7,1 na Kopaoniku do 11,6 na Zlatiboru. Odstupanje srednje temperature vazduha od normale bila su od 2,0 na Kopaoniku do 3,4 u Loznici i Novom Sadu. Prema podacima RHMZ-a,