Mitrović nastavlja da briljira i postiže golove u dresu Al Hilala (VIDEO)

Aleksandar Mitrović, reprezentativac Srbije i fudbaler Al Hilala, nastavlja da blista i postiže golove u Saudijskoj Arabiji.

On je ponovo bio strelac, ovoga puta protiv Al Vehde i to u pobedi svog tima 2:0. Ovoga puta je postigao drugi gol na utakmici u 80. minutu i to na asistenciju Malkoma. Malkom je sjajno centrirao, a Mitrović je glavom je matirao protivničkog golmana. Ovo je Mitrovićev 15. gol u sezoni. Drugi je strelac lige i ima jedan gol manje od Kristijana Ronalda. Al Hilal je lider na tabeli sa čak 10 bodova više od Al Nasra.