U Srbiji danas pretežno oblačno, temperatura do šest stepeni

U Srbiji će danas biti oblačno vreme, ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu Srbije pretežno sunčano. Posle podne slabljenje i prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus tri do jedan, a najviša dnevna od nula na jugu do šest na severu zemlje. Tokom jutra slab mraz. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od minus dva do nula, najviša dnevna oko pet.