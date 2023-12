Dokument – Pečurke iz holivudske kuhinje (RTV1, 13.20)

NOVI SAD - Film Kristofera Nolana o Openhajmeru i film Dragana Bjelogrlića „Čuvari formule“ - nisu ni prvi, a verovatno ni poslednji filmski hitovi koji su u vezi sa razvojem nuklearnih tehnologija. Ali, ako se vratimo deceniju unazad, setićemo se i filmskih priča kao što su, na primer, američki “Dan posle“ reditelja Nikolasa Mejera, zatim britanski „Niti“ reditelja Majka Džeksona - koji tematizuju posledice nuklearnog rata. Ti filmovi su ukazali celoj jednoj generaciji kakve bi mogle da budu posledice

Jesu li filmovi o nukleranoj katastrofi ili bilo koja druga horor tematika koja u izvesnom vremenu preovladava u bioskopskim dvoranama nesvesna slika duha vremena i društva? Znači li to da treba da gledamo Holivud, da bismo znali šta smišlja Pentagon ili već ko? I ma koliko to bilo naivno, da li je moguće da nauka, umetnost i savest budu još glasnije? Koliko je porazno to što je svet blizu propasti, uprkos svim navodnim strategijama koje su donete, s namerom da se