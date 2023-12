Putin će učestvovati na predsedničkim izborima 2024. kao nezavisni kandidat

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin učestvovaće na predsedničkim izborima 2024. godine kao nezavisni kandidat, rekao je lider Pravedne Rusije Sergej Mironov.

On je istakao, na marginama sastanka inicijativne grupe za predlaganje Putina za šefa države, da Putin neće biti kandidat ni Jedinstvene Rusije, niti Pravedne Rusije, već da će prikupljati potpise, prenele su RIA Novosti. "Danas će na sastanku organizacionog odbora biti saopšteno da Putin ne dolazi kao kandidat ni iz jedne stranke – ni iz Jedinstvene Rusije, ni iz naše. On će prikupljati potpise", rekao je Mironov. On je naveo da će Pravedna Rusija učestvovati u