Posle Garlanda, Kavsi ostali i bez Moblija

U samo nekoliko dana Klivlend Kavalirsi izgubili su dvojicu važnih igrača – Darijus Garland je polomio vilicu, a Evan Mobli mora na artroskopiju kolena.

Garland, 23-godišnji plej, odsustvovaće nekoliko nedelja, a ove sezone prosečno beleži 20,3 poena i 5,9 asistencija. S druge strane, Mobli će biti van terena šest do osam nedelja. Mobli prosečno ove sezone ima 16 poena, 10,5 skokova i 2,9 asistencija. Kavsi trenutno imaju skor 13-12 na devetoj poziciji u istočnoj konferenciji.