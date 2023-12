Bogdanović ne staje ni protiv Rajakovića (VIDEO)

Košarkaši Atlante ubedljvo su slavili na gostovanju Reptorsima u Torontu rezultatom 125:104.

Bio je to drugi uzastopni duel Hoksa i tima iz Kanade u kojem je ekipa Bogdana Bogdanovića stigla do revanša nakon poraza pre dva dana. Upravo je srpski košarkaš zajedno sa Tre Jangom bio najbolji u pobedničkom timu protiv ekipe koju predvodi Darko Rajaković. Bogdanović je meč završio sa 20 poena (7/16 iz igre, 3/7 za tri), šest asistencija i tri skoka i bez izgubljene lopte za 33 minuta na parketu. To je bila njegova peta utakmica u nizu na kojoj je postigao