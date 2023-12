Najnovije procene izlaznosti u Srbiji: Danas do 14 časova glasalo 32,2 odsto birača, na uzorku od 94,4 odsto

BEOGRAD - Prema najnovijim podacima IPSOS Srbija i CeSID-a, danas do 14 časova glasalo je 32,2 odsto birača, na uzorku od 94,4 odsto.

Prema preseku u 11 časova, a podacima IPSOS Srbija i CeSID-a, do 11 časova jutros, u Srbiji je na birališta izašlo i glasalo 15 odsto birača na uzorku od 95,7 odsto. Podsetimo, prema podacima IPSOS Srbija i CeSID-a, do 9 časova jutros, u Srbiji je na birališta izašlo i glasalo 5,3 odsto birača na uzorku od 94,7. Kad je reč o Beogradu, taj procenat je do 9 časova iznosio 5,1 odsto. U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojima građani biraju