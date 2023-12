Tragedija kod obala Libije: Veruje se da se više od 60 migranata udavilo nakon brodoloma, uključujući decu

Međunarodna agencija za migraciju (IOM) saopštila je da se veruje da se više od 60 migranata udavilo nakon brodoloma kod obala Libije.

BBC prenosi navode ove agencije UN, koja se poziva na izjave preživelih, da je brod napustio grad Zuvaru sa 86 osoba u njemu. Navodi se da su veliki talasi prevrnuli brod i da se 61 migrant, uključujući decu, računa među nestalima za koje se smatra da su mrtvi. Britanski medijski servis navodi da je Libija glavna polazna tačka za migrante koji pokušavaju da pređu Sredozemno more i domognu se Evrope. At least 61 migrants are missing and presumed dead after their