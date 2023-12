Putin: Rusija nema probleme sa zemljama NATO, ali one veštački stvaraju probleme

MOSKVA - Rusija nema problema sa zemljama NATO, one su te koje veštački stvaraju probleme, ne žele konkurenta kao što je Ruska Federacija, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.

On je u intervjuu za TV Rusija 1 rekao da je NATO dvorište Sjedinjenih Država i da su SAD vlasnik te vojne organizacije. Prema njegovim rečima, izjave američkog predsednika Džozefa Bajdena o mogućem ruskom napadu na zemlje NATO-a su potpuna besmislica i glupost. "To je potpuna glupost i siguran sam da predsednik Bajden to razume. To je samo manevar da bi se opravdala njegova pogrešna politika prema Rusiji", dodao je Putin. Ruski lider je ponovio da je Zapad nakon