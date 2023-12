Najnoviji presek do 19 časova: Ovo je ukupna izlaznost u Srbiji

BIRAČKA mesta otvorena su do 20 časova.

Prema najnovijim podacima IPSOS/CeSID, do 19 časova glasalo je 55,9 odsto birača, na uzorku od 94,9 odsto. Prethodno je Republička izborna komisija objavila je na šestoj konferenciji za novinare izlaznost do 18 časova - 51,93 posto. Izlaznost po regionima do 18 časova je - Vojvodina 52,24% , Šumadija i Zapadna Srbija 52,75% , Južna i Istočna Srbija - 51,84%, Beogradski region 51,07%.