Još je svetska omiljena monetarna rezerva: Evro uveden pre skoro 22 godine, a u opticaju i dalje 12,2 milijarde nemačkih maraka

Skoro 22 godine nakon uvođenja evra u opticaju je još 12,2 milijarde nemačkih maraka koje građani nisu razmenili za evro, saopštila je Centralna banka Nemačke.

- Krajem novembra u opticaju je još bilo kovanog novca i novčanica nemačke marke u vrednosti od 12,2 milijarde maraka, odnosno 6,24 milijarde evra - rekao je direktor nemačke centralne banke Burkhard Balc u intervjuu agenciji DPA. On je rekao da je samo ove godine za evre zamenjeno 53 miliona maraka. - Računamo na to da će i sledeće godine doći do masovne razmene maraka u evre. Čudi me činjenica da ni u trećoj deceniji nakon uvođenja evra koliko maraka još nije