"Nebo iznad Rejkjavika je crveno": Glavni grad Islanda mogao bi da pogodi zagađenje od gasova nakon erupcije vulkan

Glavni grad Islanda, Rejkjavik, moglo bi da pogodi zagađenje od gasova nakon što je vulkan na poluostrvu Rejkjanes na jugozapadu zemlje počeo da eruptira, saopštili su danas islandski meteorolozi.

Erupcija, koja je počela u ponedeljak kasno, došla je nakon sedmica intenzivnih zemljotresa, a isparenja bi mogla da stignu do Rejkjavika do večeras ili do jutra, objavio je Bi-Bi-Si. Oko 4.000 ljudi evakuisano je prošlog meseca iz Grindavika, ribarskog grada kojem preti nalet vulkanske lave. U regionu oko Rejkjavika od kraja oktobra je povećana seizmička aktivnost. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj