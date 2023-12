Noćno obraćanje Zelenskog: Pozdravio udar na ruske dijamante - "To će zaista pomoći da se smanji ekonomska osnova Rusije" (video)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će nove sankcije koje je Moskvi uvela Evropska unija "zaista smanjiti" ekonomsku osnovu Rusije za rat protiv njegove zemlje.

EU je danas usvojila 12. paket sankcija Rusiji, koji prvenstveno uključuje zabranu uvoza ruskih dijamanata u Uniju. Zemlje EU potvrdile su taj paket u petak, na marginama evropskog samita, ali on nije mogao da bude usvojen zbog rezervi Austrije, koje su u međuvremenu uklonjene. To je 12. paket od početka rata u Ukrajini 24. februara 2022. godine, a predsednica EK Ursula fon der Lajen rekla je da Unija nastavlja da podržava Ukrajinu. - Sve će to zaista pomoći da se