VIDEO Jak zemljotres pogodio Kinu: Najmanje 118 mrtvih, ljudi su i dalje pod ruševinama, a temperature u debelom minusu

U zemljotresu jačine 6,2 stepena Rihterove skale, koji je pogodio severozapadnu Kinu, poginulo je najmanje 118 ljudi u provinciji Gansu i susednoj provinciji Ćinghaj, a predsednik Si Đinping pozvao je na dodatne napore u akcijama potrage i spasavanja, javljaju danas kineski državni mediji.

Potres se dogodio u ponedeljak u 23:59 časova po lokalnom vremenu, na dubini od 10 kilometara u okrugu Džišišan u Gansuu, a oko 100 km jugozapadno od glavnog grada provincije Landžou, a u njemu je povređeno najmanje 500 ljudi i oštećeno oko 6.400 kuća u toj oblasti i putna i druga infrastruktura, saopštile su danas lokalne kineske vlasti.