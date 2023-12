Erupcija vulkana na Islandu, stanovništvo se evakuiše (video)

Na jugozapadu Islanda je danas eruptirao vulkan nakon višenedeljnih intenzivnih zemljotresa, saopštio je meteorološki zavod te zemlje.

Na poluostrvu Rejkjanes lokalne vlasti su proteklih dana evakuisale skoro 4.000 stanovnika grada Grindavik i zatvorile obližnju geotermalnu banju Plava laguna, prenosi Rojters. Reč je o četvrtoj erupciji vulkana na Islandu u poslednje tri godine.