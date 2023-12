"Nemoj da se: Zaje*avaš sa mnom" Ovo je muškarac sa Kosova koji je krvnički ubio trudnu Vanesu: Objavio jeziv snimak (video)

Albanac sa Kosova Bujar Fandaj (41) je imenovan kao ubica trudne Vanese Balan u blizini Treviza u Italiji. On je nakon ubistva objavio jezive snimke sa pesmom.

Vanesa je bila u trećem mesecu trudnoće kada ju je Fandaj udario nekoliko puta u lice i izbo najmanje sedam puta kad je provalio u njenu kuću. "Takav sam, odmah ti dajem srce, transparentnost i iskrenost, ali ne pomišljaj na to da me zaje*eš jer ako mi ispadneš iz srca, nećeš se vratiti tamo" , ovu pesmu je ubica objavio na TikToku i Instagramu. Odmah potom objavio je i fotografiju sa slovenačkom granicom na horizontu. Ali to je bio njegov pokušaj da zavara trag.