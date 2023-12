Dodik: I naredni Dan Republike Srpske obeležićemo veličanstveno i dostojanstveno

BANJALUKA - Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik saopštio je u utorak da će se Dan Republike Srpske i ovog 9. januara slaviti "veličanstveno i dostojanstveno".

"Srpska slavi svoju slobodu, one koji su život utkali u nju. Velika je za sve dobre ljude, a i dovoljno slobodna da se u njoj čuje glas i svakakvih protuva koje pokušavaju da zatruju ljude. Svi narodi u Republici Srpskoj, svi stanovnici, uživaju punu slobodu i tako će biti uvek", napisao je Dodik na svom nalogu na mreži Iks. On je ocenio da je to najvažniji datum za "svakog Srbina i svakog čoveka u republici Srpskoj". "Oni, poput Ramiza Salkića, koji mrze sve