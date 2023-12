Šapić: Kako Tepićka može da glasa u Novom Sadu, a živi u Beogradu, a Srbin iz RS ne može

Beta pre 4 sati

Kandidat liste "Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane" za gradonačelnika Aleksandar Šapić rekao je da mu nije jasno kako to Marinika Tepić, koja godinama živi u Beogradu, može da glasa u Novom Sadu, ili Miki Aleksić, koji takođe godinama živi u glavnom gradu, može da glasa u Trsteniku i to je u redu, ali nije u redu kada neko isto tako glasa za Srpsku naprednu stranku (SNS).

Šapić je na televiziji Pink istakao da je opozicija govorila kako je "uvezeno" 40.000 glasača, a da se na kraju ispostavilo da za to uopšte nemaju dokaze i da to nije tačno. "Ljudi iz Republike Srpske već 20 i više godina glasaju u Srbiji jer imaju dvojno državljanstvo i to nikome nije smetalo do sada", kazao je Šapić.

Dodao je da se postavlja pitanje da li će da se menjaju pravila igre od situacije do situacije ili će se poštovati važeća pravila.

"Smetaju im Srbi iz Republike Srpske, ali im ne smetaju Srbi iz Londona jer su (pojedine stranke opozicije) tamo pobedili", istakao je Šapić.

On je podvukao da će gradska vlast u Beogradu biti formirana ako bude obezbeđena odbornička većina. "Ako se to ne dogodi. ići će se na nove izbore. Nemam problem sa tim. Nemam problem ni da ne budem ništa. Neće mi pasti kruna sa glave", rekao je Šapić

On je o protestima koje organizuje deo opozicije ispred Republičke izborne komisije (RIK) u Beogradu rekao da "oni blokiraju zemlju jer su nezadovoljni izborima".

"Pa šta - jednog dana, kada naprednjaci hipotetički izgube i kao ne budu zadovoljni time, da li treba da blokiraju zemlju, a imamo dovoljno članova da blokiramo sve institucije deset godina. Da li je to rešenje. Da li se tako vodi odgovorna politika", upitao je Šapić.

(Beta, 12.21.2023)