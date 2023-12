Tokom dana oblačno, u toku noći sa kišom, na planinama sa snegom

U prvom delu dana umereno do potpuno oblačno, na jugu i jugozapadu Srbije sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Pre podne u Vojvodini, a tokom dana i u ostalim krajevima kratkotrajno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak, zapadni i severozapadni, posle podne u slabljenju i skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 5 °C, a najviša od 4 do 11 °C. Uveče i tokom noći sa severa novo naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom, a jugozapadni vetar će biti u pojačanju. U Nišu u prvom delu dana umereno do potpuno oblačno. Posle podne