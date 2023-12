Kontrasmerom na auto-putu! MUP objavio bizaran snimak bahate vožnje: Vozač opela potpuno pijan i pod dejstvom kokaina! Video

Pripadnici Uprave saobraćajne policije presretačem su zaustavili i isključili iz saobraćaja tridesetjednogodišnjeg vozača Opela koji se na autoputu Beograd - Niš kod Ostružnice kretao vozilom u suprotnom smeru.

Prilikom kontrole utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom sa probnom vozačkom dozvolom, da je bio u stanju potpune alkoholisanosti jer je upravljao vozilom sa 2,17 promila alkohola u organizmu, kao i da je bio pod dejstvom kokaina. View this post on Instagram A post shared by МУП Републике Србије 🇷🇸 (@mupsrbije) Bezbednost na putevima je odgovornost svih nas i zato je od presudne važnosti da zajedno delujemo kako bismo sprečili posledice, koje mogu biti tragične.