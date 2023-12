Srbija treća u svetu po proizvodnji šljivovice, ne zaostaju ni dunjevača i kruškovača

Srbija je zemlja šljive, a od prošle godine najpopularniji proizvod od tog voća - šljivovica je i na Uneskovoj listi nematerijalnog kulturnog dobra. Godišnje se u Srbiji proizvede 50 miliona litara raznih vrsta rakije. Međutim, 30 miliona litara proizvedu registrovane destilerije, a ostalo domaćinstva za lične potrebe.

Na slavljima se nazdravi, a popije se i u žalosti. Takav je red. Zbog toga nema domaćinske kuće bez flaše žestine i to one koju gosti pohvale. Niko, međutim ne može sa sigurnošću da tvrdi o kojoj količini rakije iz domaće radinosti se radi. "Svi mogu iz svojih voćnjaka da oberu svoje voće, da od toga naprave rakiju i da to koriste za sopstvene potrebe. Zabranjeno je da se to pusti u promet na bilo koji način i bilo gde. Mi, nažalost, imamo slučajeva na pijacama,