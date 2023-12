Jeziv udes u Nišu: Autobus udario u automobil koji je pokosio putnike na stanici

U sudaru autobusa i automobila koji se desio jutros u nedaleko od fabrike "Džonson elektrik" u Nišu, povređeno je pet osoba, saznaje "Blic".

Niška policija saopštila je da je do udesa između autobusa marke "temza" i automobila marke "opel" došlo jutros u 6.10 časova u Ulici Vazduhoplovaca. - Petoro povređenih je prevezeno u UKC Niš a o događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Nišu - kažu u policiji. Prema prvim informacijama do udesa je došlo kada je autobus udario u automobil auto u putnike koji su stajali na stanici. - Pacijent A.N. (35) koji je bio putnik na stanici zadobio je povrede levog