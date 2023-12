Ruski dronovi gađali Kijev: Serija napada nedaleko od centra grada: Uništeno više stanova i kuća

Kijev je večeras bio pod masovnim napadom ruskih dronova, a gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitalij Kličko i ostali gradski zvaničnici javljaju o napadima na više gradskih oblasti, preneo je Rojters.

Kličko je rekao da je ruski dron pogodio nekoliko stanova u okrugu Solomjanski, južno od centra grada, zbog čega je došlo do požara. - Gornji spratovi su u plamenu, hitne službe su na terenu - rekao je Kličko. On je dodao da je došlo do napada dronom i na privatnu kuću u okrugu Darnicki, na istočnoj obali reke Dnjepar koja prolazi kroz grad. Jedna osoba je ranjena, a službe za vanredne situacije su izašle na lice mesta. Šef kijevske vojne administracije Serhij