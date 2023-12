Hoće li nove blokade naterati Vučića da prihvati zahteve studenata i opozicije?

Pritisak iznutra ali i spolja mogao bi da natera vlast na ustupke opoziciji koja zahteva poništavanje i ponavljanje izbora, kažu sagovornici Danasa komentarišući najavu da će studenti okupljeni oko inicijative “Studenti protiv nasilja” od ponedeljka blokirati Beogrda ukoliko im se ne ispune zahtevi.

Studenti koji podržavaju opozicioni protest ispred prostorija RIK posle nedeljnih izbora dali su u sredu rok Ministartsvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu do ponedeljak u 12 sati da “vide birački spisak, da vide ko gde ima prebivalište, ko može da glasa u Srbiji, u Beogradu, i da ažuriraju taj spisak i na taj način osiguraju da, ako dođe do ponavljanja izbora, on bude čist“. „U ponedeljak krećemo u postepene blokade, u postepenu radikalizaciju. Blokiraćemo