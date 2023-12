Bizarna nesreća u Belgiji: Pala novogodišnja jelka visoka 20 metara, jedna žena poginula, povređene dve osobe VIDEO

U Belgiji je došlo do tragične nesreće kada je jedna žena umrla nakon što je na nju pala novogodišnja jelka visoka 20 metara.

Kako prenose mediji, u ovoj nesvakidašnjoj nesreći povređene su još dve osobe. Kerstboom valt omver in Oudenaarde. Er valt 1 dodelijk slachtoffer. Een klimaatdode. ☝️ Vroeger waaide het niet. pic.twitter.com/9RRdB1V97r — Koen Godderis (@koengodderis) December 22, 2023 Nesreća se dogodila na božićnom vašaru u gradu koji je oko 50 kilometara udaljen od Brisela. Vrouw overleden nadat kerstboom op markt in Oudenaarde is omgevallen: “We zijn erg aangeslagen”