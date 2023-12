Upucao mladića zbog devojke, pa mu otac pomogao da pobegne i sakrije oružje: Novi detalji stravičnog napada kod Velike Plane

Mladić A.M. (23) uhapšen je rano jutros po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu zbog sumnje da je pokušao da ubije tinejdžera N.D. (19) u naselju nedaleko od Velike Plane.

Pored A.M. uhapšen je i njegov otac (54) zbog sumnje da je pomogao sinu da nakon pucnjave pobegne za Beograd i sakrije oružje kojim je ranio mladića. Kako se nezvanično saznaje, navodno je sukobu koji je izbio sinoć prethodila svađa A.M. i njegove žrtve ispred kuće u kojoj osumnjičeni živi sa babom. „Navodno je svađa izbila zbog devojke, nakon čega je A.M. uzeo pušku i upucao N.D. u stomak“, kaže izvor upoznat sa slučajem. Nezvanično se saznaje i da je osumnjičeni