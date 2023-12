"Odgovarali bi nam novi izbori": Nestorović: Nećemo ići u koalicije, osim u jednom slučaju

Nosilac liste "Mi, glas iz naroda" Branimir Nestorović izjavio je da ta lista ostaje pri stavu da neće ići u koalicije ni sa kim, što znači da se ide na izbore.

- Mi kada smo se formirali rekli smo da nikada nećemo da idemo sa prozapadnom opozicijom i to je crvena linija. to sam rekao na samom početku i j izborne noći, to je jedina kolacija koja je potpuno isključena - rekao je Nestorović na TV Prva. On je istakao da postoji sama jedna crvena linija koju smo definisali. - Svašta sam čuo što nisam rekao, da ne bi bilo spekulacija i spinovanja, ta crvena linija je ako počnu nasilni protesti u Beogradu, u tom slučaju bismo