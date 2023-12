Saobraćajna nesreća u Novom Sadu: Više ljudi povređeno, automobil smrskan (foto)

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se noćas oko jedan sat nakon ponoći u Novom Sadu.

Prema prvim informacijama, do sudara dva automobila došlo je na uglu Bulevara Jovana Dučića i Bate Brkića u Novom naselju. Dve ženske osobe su povređene, i one su prevezene u Urgentni centar, rečeno je Tanjugu u novosadskoj službi Hitne pomoći. One su u svesnom stanju prevezene u Urgentni centar na odeljenje hirurgije. Materijalna šteta na automobilima je velika, a kako se vidi na fotografijama, delovi vozila su smrskan. Policija je izašla na lice mesta radi