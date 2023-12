Ko god se proda sa naše liste – idiot je: Branimir Nestorović o pokušajima potkupljivanja odbornika

Branimir Nestorović nosilac liste „Mi – glas iz naroda“ rekao je povodom formiranja vlasti u Beogradu da je bilo ponuda odbornicima sa njihove liste i da misli da je idiot ako se neko proda. „Imamo indicije i bilo je ponude odbornicima.

To ne mogu da se mešam. Nažalost prema našem izbornom zakonu, mandati su u rukama odbornika. Ako se neko proda mislim da je idiot, jer će ovaj pokret rasti“, rekao je Nestorović. Dodao je da „ako neko hoće jednokratnu korist, sam odlučuje da li će se osramotiti“. „Mi smo pričali sa svim odbornicima i oni su tvrdili da je to isključeno“, kaže Nestorović. On je istakao da je Pokret nastao potpuno spontano, a da je glavna tačka okupljanja bila da se spreči realizacija