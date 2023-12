Automobili uništen sa prednje strane: Saobraćajka na auto-putu između Ćuprije i Jagodine, probili zaštitnu ogradu (video)

Na auto-putu između Ćuprije i Jagodine došlo je do saobraćajne nezgoda u kojoj su učestvovala dva automobila.

Kako se može videti na snimku objavljenom na Instagram stranici 192.rs, jedan od automobila udario je u zaštitnu ogradu pored puta i odvaljena mu je hauba. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Sudeći po automobilu koji je uništen sa prednje strane, može se zaključiti da je najverovatnije došlo do čeonog sudara dok je jedan od automobila bio u suprotnoj traci. Za sada nije poznato da li ima povređenih lica. Kurir.rs Kurir