Zastrašujući snimak prevrnutog autobusa kod Aleksinca: Izvlače ga sajlama, delovi vozila rasuti po putu - devojka se bori za život

Noćas je na auto-putu Beograd-Niš kod Aleksinca došlo do teške saobraćajne nezgode kada je autobus nemačkih registarskih oznaka sleteo s puta i prevrnuo se.

Tom prilikom povređeno je pet osoba, a devojka (20) je životno ugrožena. Na Instagram stranici 192_rs pojavio se jeziv snimak nastao nakon nesreće, na kojem se vidi kako šlep služba sajlama podiže prevrnuti autobus. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Delovi autobusa rasuti su po putu, a policijske ekipe okružile su mesto nesreće. Uzrok nesreće i dalje je nepoznat. Podsetimo, od petoro putnika iz autobusa koji je sinoć sleteo s kolovoza na