U požaru u Subotici stradala jedna osoba

Jedna osoba stradala je noćas u požaru u stambenom objektu u Subotici.

Kako je za N1 potvrđeno u PU Subotica požar je izbio noćas oko tri sata u kući na periferiji grada. U požaru je nastradao muškarac koji je, kako navode, vlasnik stambenog objekta u kojem je došlo do požara Mediji prenosde da se objekat urušio, a da je pregledom zgarišta pronađeno ugljenisano telo jedne osobe. Za sad nije poznato kako je došlo do požara, a policija i tužilaštvo su pokrenuli istragu koja će dati odgovor na to pitanje.