Atlanta izgubila od Majamija: Hoksima nedovoljno Bogdanovićeno odlično poluvreme (video)

JOŠ jednu dobru utakmicu odigrao je Bogdan Bogdanović, ali to nije bilo dovoljno Atlanti da pobedi Majami. Hiti su trijumfovali sa 122:113 (33:26, 29:34, 26:26, 34:27).

FOTO: Profimedia Kapiten reprezentacije Srbije je meč okončao sa 23 poena, dva skoka i pet asistencija. Ovo mu je bio sedmi vezani susret na kome je ubacio 20 ili više poena. Maestralnu drugu četvrtinu odigrao je Bogdanović. On je u tom kvartalu postigao 17 poena, pa je posle prvog poluvremena imao 20. Ipak, stao je u drugom poluvremenu u kome je postigao sedam poena. Majami je do trijumfa predvodio Tajler Hiro sa 30 poena, dok je Dankan Robinson brojao do 27.