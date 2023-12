(VIDEO) Potonuo splav kod Sajma: Gosti plivali do obale, policija evakuisala čamcima

Beogradski splav "Kartel" na Sajamskom keju krenuo je večeras da tone.

Kako se vidi na snimcima na Instagramu, prilaz do splava je u potpunosti potonuo, a gosti su pokušavali da se spasu plivajući do obale. Policija je brzo stigla na lice mesta i evakuisala goste splava čamcima. Za sada nije poznato da li ima povređenih, kao ni uzrok potonuća ovog noćnog kluba. A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_) A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_) A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_) A post shared by 192.RS (@192_rs) A