Preminuo muškarac koji je izboden nožem u Zrenjaninu

Policija u Zrenjaninu je saopštila da je uhapsila M. S. (48) zbog sumnje da je juče u večernjim satima u dvorištu kuće u okolini Zrenjanina nožem povredio muškarca (54). Od zadobijenih povreda on je preminuo u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu.

Sumnja se da napadač nakon što je naneo povredu nožem, povređenog prevezao automobilom do Doma zdravlja u Titelu i ostavio ga ispred zgrade. Povređenog su lekari odmah uputili na dalje lečenje u Novi Sad. Po naredbi Višeg javnog tužilaštva telo je poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.