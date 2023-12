Neverovatan potez luke dončića: Slovenac dao lud koš i naterao trenera da rade sklekove (video)

LUKA Dončić odigrao je još jednu fantastičnu partiju, ali pre utakmice protiv San Antonija imao je svoj šou.

FOTO: Tanjug/AP Naime, Slovenac se često kladi sa trenerima Maveriksa da može da izvede neke neverovatne poteze. Tako je bilo i pre utakmice sa Sparsima. Dončić je pogodio šut jednom rukom iza leđa sa pola terena. Nakon tog poteza treneri su morali da rade sklekove.