Jovanović Ćuta: Plan za sada je da se ostane ispred Skupštine grada, nema razilaženja

Lider pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta izjavio je večeras da je plan da se za sada ostane ispred Skupštine grada Beograda i dodao da „nema razilaženja“.

Jovanović je agenciji Beta na protestu rekao da su u Skupštinu grada pokušali da uđu kao odbornici i poslanici, ali da je to sprečeno i da je to izazvalo bes naroda. Funkcioner Narodnog pokreta Srbije Borislav Novaković rekao je agenciji Beta da se do daljnjeg ostaje ispred Skupštine grada. „Pružamo otpor ovom bezumlju. Skupština je puna policije, sigurno ih ima oko 300“, kazao je Novaković. Reporter agencije Beta javlja i da je na protestu došlo i do manjeg