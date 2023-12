Proleće u decembru: Evo kakvo vreme nas očekuje narednih dana i za doček Nove godine: Posle toplih dana sledi preokret

U Srbiji ujutru ponegde slab mraz, a po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije magla.

Tokom dana pretežno sunčano i natprosečno toplo, u Vojvodini uz umerenu dnevnu oblačnost. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni, na istoku posle podne i uveče u pojačanju. Najniža temperatura od -1 do 7, a najviša od 12 do 17 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano i relativno toplo. Vetar slab, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 4 do 7, a najviša oko 14 stepeni Celzijusa. U Srbiji u narednih sedam dana,