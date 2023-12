Oglasio se američki ambasador Hil povodom protesta: Policija mora da zaštiti dostojanstvo građana i građanska prava

U satima i danima koji su pred nama, lideri Srbije i njeni građani treba da se sete: Legitimnost demokratskih procesa zavisi od transparentnosti i spremnosti svih stranaka, bilo da pobede ili izgube, da poštuju volju naroda izraženu na glasačkoj kutiji, napisao je američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil na platformi X.

Rad izbornih institucija ostaje od vitalnog značaja, čak i kada Srbija radi sa OEBS-om i drugima na rešavanju nedostataka u svojim demokratskim procesima. Žalbe treba podnositi legalnim, mirnim, nenasilnim sredstvima. Nasilju i vandalizmu nad državnim institucijama nije mesto u demokratskom društvu, navodi Hil. Pošto policija održava javni red, ona mora učiniti sve da zaštiti dostojanstvo građana i građanska prava. In the hours and days ahead, Serbia’s leaders and