(VIDEO, FOTO) Na protestu napadnut novinar N1 Mladen Savatović

Reporter N1 Mladen Savatović napadnut je večeras tokom izveštavanja sa protesta u centru Beograda.

On je u emisiji N1 direktno ispričao šta se dogodilo. „Čekali smo poslednje uključenje uživo, kada su studenti krenuli ka 29. novembra, stajali smo između zgrade RIK i Predsedništva, i u trenutku dok sam čekao da me ponovo prozovu, prišao mi je muškarac od oko 35, 40 godina i počeo da mi dobacuje nešto nerazumljivo, tipa ‘foks, foks’“, prepričao je on, prenosi portal N1. Savatović ga je upitao šta mu treba, a on je odgovorio nešto vezano za N1 BiH, na šta mu je